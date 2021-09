Stiri pe aceeasi tema

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a inregistrat pierderi de 190 milioane euro in exercitiul financiar 2020-2021, mai mult decat dublu fata de sezonul precedent, informeaza presa italiana Pandemia de Covid-19, care a obligat toate stadioanele din Italia sa isi inchida portile, precum…

- Producția studiourilor Disney și Marvel „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a avut incasari de 71,4 milioane de dolari in acest weekend, acesta fiind al doilea cel mai bun box-office pentru un film...

- Ștefan Mandachi, antreprenorul care a fondat lanțul de restaurante Spartan, a anunțat de curand inființarea unei agenții imobiliare in Dubai , vizand investitorii romani care cauta noi obiective de investiții imobiliare in Emirate.

- Pandemia de coronavirus a afectat profund educația copiilor. In Statele Unite cele mai recente cifre sunt alarmante: in ultimul an in toata țara din sistemul public de invațamant au disparut pana la 3 milioane de copii.

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a incheiat exercitiul financiar 2020-2021 cu pierderi substantiale de venituri pe fondul pandemiei de coronavirus, a anuntat luni gruparea din Bundesliga, scrie DPA, potrivit agerpres.ro. Conform cifrelor preliminare prezentate de club, venitul raportat…

- Romanii au cheltuit in 2020 circa 500 milioane euro in online pe pariuri sportive si jocuri de noroc. Piata a crescut cu aproape 90% in pandemie, cel mai alert ritm Campionatul European de Fotbal a dat un impuls acestei industrii in 2021, Superbet, liderul pietei, a inregistrat in luna…

- In intervalul similar al anului trecut, Ryanair a raportat pierderi de 185 de milioane de euro. “Covid-19 continua sa provoace haos in afacerile noastre,” a afirmat directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, intr-un comunicat. In acelasi timp, costurile operationale au crescut, inrautatind bilantul…

- Anul 2020 a fost puternic influențat de criza sanitara cauzata de virusul COVID-19: bibliotecile au eliberat 20,6 milioane volume, cu 12,7 milioane mai puțin fața de 2019, iar numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a fost de aproximativ 7,9 milioane, fața de 18,2 milioane anul precedent.…