Stefan Mandachi a postat pe pagina de facebook un mesaj dur la adresa Guvernului Orban.

"Imi scrie cu lacrimi in suflet, un patron, turbat de furie. Am reformulat eu, pentru impresie artistica: "ma, da cum vine asta, dintre toate ocupațiile și profesiile din Romania, chiar proprietarul de restaurant este cel mai periculos pentru națiune? La mine la restaurant chelnerii sunt cu spirtu' la purtator, cu gel in buzunare, manuși pe maini și plastic pe mecla! Toți clienții primesc șervețele umede, la toalete am triplat porția de sapun, clanțele stropite cu kile de dezinfectanți, scaunele și…