Armata americana ia in considerare posibilitatea de a trimite Ucrainei mii de arme confiscate și mai mult de un milion de proiectile, destinate initial luptatorilor susținuți de Iran din Yemen, a informat marți Wall Street Journal, relateaza Rador.

Raportul-sinteza al activitații Bisericii Ortodoxe Romane in 2022 prezinta cifrele sprijinului oferit refugiaților din Ucraina: valoarea acestuia echivaleaza cu 8,7 milioane de euro. „A fost un ajutor umanitar exemplar", a declarat Patriarhul Romaniei in cadrul ședinței Adunarii Naționale Bisericești

Ucrainenii au eliminat milioane de carți din biblioteci in cadrul campaniei de „derusificare" inițiata de Ministerul Culturii din Ucraina, anunța Mediafax.

Sunt vești EXCELENTE pentru aceste categorii de romani! In ciuda faptului ca situația economica este extrem de dificila din cauza crizei aparute in urma pandemiei de COVID-19, a crizei energetice și a razboiului din Ucraina, statul a venit cu soluții pentru a crește suma de bani oferita lunar acestor…

Nestle va investi 40 de milioane de franci elvețieni (42,88 milioane de dolari) pentru a lansa o noua unitate de producție in vestul Ucrainei, a anunțat luni compania, potrivit agenției Reuters.

Ucraina a exportat aproape 18,1 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 25,8 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate de Ministerul Agriculturii transmite Reuters.

Comunitatea internationala va furniza Republicii Moldova asistenta financiara suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a face fata consecintelor razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit Mediafax.

Aproape 4,8 milioane de refugiați au sosit in Rusia de pe teritoriul Ucrainei și din Donbass, a transmis ministerul rus pentru Situații de Urgența. 184 de milioane de dolari SUA au fost platite refugiaților pentru sprijin, relocalizare și costuri de cazare, mai transmite sursa citata.