Sectorul agroalimentar din UE va fi afectat in orice scenariu al rezultatului negocierilor dintre UE si Marea Britanie, iar competitia pe piata britanica va creste datorita prezentei post-Brexit a celor mai puternici competitori la nivel mondial, a declarat, joi, Gheorghe Stefan, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii. "Avand in vedere modificarile iminente care vor surveni de la 1 ianuarie 2021, consideram ca sectorul agroalimentar din UE va fi afectat in orice scenariu al rezultatului negocierilor dintre UE si Marea Britanie. Competitia pe piata Marii Britanii va creste datorita…