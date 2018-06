Stiri pe aceeasi tema

- Antonia lupta sa iși aduca fetița in Romania, pe Maya, care locuiește in Italia alaturi de tatal și bunicii ei. Artista este nerabdatoare și spera ca intr-o zi, fetița ei va fi alaturi de ea. “Stiu ca toata lumea… Si eu ma intreb. Sunt inca in discutii, legea dureaza (n.r. custodia Mayei). Eu cred ca…

- Fosta prezentatoare a Observatorului de weekend de la Antena 1, se pregatește sa devina mamica pentru a doua oara. Vedeta va naște cu o moașa. Anca Lungu a plecat definitiv din Romania in urma cu cateva luni și s-a stabilt la Nisa, in Franța. Vedeta are o relație cu un afacerist grec, Harry Arampatzis.…

- A dat Romania pentru Coasa de Azur, locul in care se va naste in scurt timp cel de-al doilea copil al sau. Dupa divortul de Stefan Lungu, prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1 si-a refacut viata alaturi de un afacerist grec, Harry Arampatzis. O noua dragoste pentru care Anca Lungu…

- Fostul consilier al Elenei Udrea, abia trecut printr-un divorț de fosta prezentatoare TV Anca Lungu, nu a stat sa-și linga ranile prea mult și s-a combinat cu o alta frumusețe. Ca s-o impresioneze, Ștefan Lungu și-a luat noua iubita de mana și au plecat intr-o vacanța scumpa. Ștefan Lungu a avut probleme…

- Intr un ultim interviu acordat de Ionela Prodan pentru Romania TV artista povestea ca venirea ei pe lume a fost o tragedie. Eu am fost al treilea copil la familia mea, avem frate de 9 ani si 7 ani si si au dorit fetita, a venit fetita, dar tata a murit cu 2 luni inainte. Venirea mea pe lume a fost o…

- Fiica lui Petre Roman a avut parte de prima plaja pe anul acesta, ocazionata de vacanta de Paste petrecuta in insulele grecesti. Oana Roman, impreuna cu sotul sau, Marius Elisei, fiica lor, Isabela, si cativa prieteni ne trasmit salutari din Insula Thassos, locul ales anul acesta pentru vacanta de Paste.…