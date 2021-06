Stefan Löfven, primul premier al Suediei demis prin moţiune de cenzură Stefan Lofven este primul premier din istoria Suediei dat jos din Guvern printr-o motiune de cenzura. Premierul suedez social-democrat a fost rasturnat de la putere luni, in urma unei motiuni de cenzura. Legislația ii acorda lui acorda lui Stefan Lofven termen de o saptamana sa-si prezinte demisia sau sa convoace noi alegeri, relateaza AFP. Dupa ce Partidul de Stanga i-a retras, saptamana trecuta, sustinerea, motiunea de cenzura a Guvernului a fost sustinuta de o majoritate absoluta de 181 dintre cei 349 de deputati. 109 de deputati au votat impotriva motiunii, iar 51 s-au abtinut, potrivit rezultatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul suedez social-democrat Stefan Lofven a fost rasturnat de la putere luni, in urma unei motiuni de cenzura, in Parament - o premierai istoria politica a Suediei -, care-i acorda un termen de o saptamana sa-si prezinte demisia sau sa convoace noi alegeri, relateaza AFP.

- Premierul suedez social-democrat Stefan Lofven a fost rasturnat de la putere, luni, in urma unei motiuni de cenzura, o premiera in istoria politica a Suediei, relateaza AFP. Pentru a dobori Guvernul de la putere, fostul Partid Comunist a votat impreuna cu Partidul Democratii din Suedia (extrema…

- Guvernul premierului suedez social-democrat Stefan Lofven este amenintat de un vot de neincredere in Parlament, luni, care lanseaza in mod neasteptat scenariul unor alegeri inainte de termenul prevazut in prezent, in septembrie 2022, relateaza AFP si Reuters. Partidul de Stanga, care a sustinut…

- Partidul Democrații Suedezi a depus joi o moțiune de cenzura împotriva guvernului premierului Stefan Löfven care, daca va trece, ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters.Mutarea a venit dupa ce Partidul de stânga a anunțat joi ca își retrage…

- Guvernul de centru-stânga al Suediei a fost amenințat vineri cu demiterea dupa ce Partidul de Stânga a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura împotriva sa din cauza propunerii de a elimina plafonarea chiriilor pentru noile locuințe rezidențiale, relateaza Reuters.Amenințarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca nu se teme de moțiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament pe data de 14 iunie, argumentand ca nu vor fi stranse destule voturi pentru ca moțiunea contra Guvernului sa treaca. „Moțiunea de cenzura arata un lucru foarte important: cine…

- PSD doreste sa termine sesiunea parlamentara in forta, cu o motiune de cenzura indreptata impotriva guvernului Citu. Este un drept constitutional al opozitiei. Si nu numai al opozitiei. PSD si-a dat jos propriul guvern printr-o motiune de cenzura. Primul ministru Sorin Grindeanu a refuzat sa demisioneze.…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…