Ștefan Hrușcă, Paula Seling și Proconsul vor cânta la Târgul de Crăciun din Oradea Ediția din acest an se va desfașura in Piața Unirii, care va fi amenajata cu decoruri de poveste. Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 18:00, atunci cand vor fi aprinse luminițele de Craciun. Targul va fi deschis de luni pana joi intre orele 14:00 – 21:00, iar de vineri pana duminica de la 12:00 la 22:00. Targul de Craciun 2019 din Oradea se va desfașura intre 29 noiembrie și 26 decembrie. In Piața Unirii vor fi amplasate o roata-carusel, un trenuleț, un patinoar și casuțe de la care vizitatorii iși vor putea achiziționa bunatațuri culinare și cadouri de Craciun. „Mirosul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

