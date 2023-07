Ștefan Godei, patronul de la „azilele groazei”, s-a îmbogăţit de pe urma suferinţei bătrânilor. Cum cheltuia banii Ștefan Godei, liderul și coordonatorul grupului de la „azilele groazei”, unde batranii erau maltratati, ar fi caștigat peste 3,7 milioane de lei din afacere. Ștefan Godei era liderul gruparii organizate care a pus la cale și conducea afacerea cu azile de batrani, spun anchetatorii. Peste 3,7 milioane de lei au obținut in mai puțin de […] The post Ștefan Godei, patronul de la "azilele groazei", s-a imbogatit de pe urma suferintei batranilor. Cum cheltuia banii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliera Gabrielei Firea, Ligia Gheorghe, suspendata dupa scandalul abuzurilor din azile, avea doar cuvinte de lauda la adresa lui Ștefan Godei, patronul arestat preventiv in dosarul DIICOT, despre care s-a aflat ca cheltuia bani cu nemiluita de prostituate, droguri și lautari. Astfel, in 2021, cand…

- Potrivit informațiilor furnizate de procurori, intr-o singura noapte, patronul de la azilele groazei a reușit sa risipeasca suma considerabila de 25.000 de lei in astfel de activitați „recreative”.Grupul organizat condus de Ștefan Godei a fost identificat și investigat de catre procurorii DIICOT, care…

- Ștefan Godei, liderul și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de batrani, de pe urma carora a caștigat peste 3,7 milioane lei, iși cheltuia o parte din bani pe droguri, prostituate și lautari, potrivit procurorilor DIICOT – citati de digi24.ro.

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- Ștefan Godei, liderul și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de batrani, de pe urma carora a caștigat peste 3,7 milioane de lei, iși cheltuia o parte din bani pe droguri, prostituate și lautari, potrivit procurorilor DIICOT. Intr-o singura noapte, el a reușit ca cheltuiasca…

- Cincizeci și șase de varstnici, descoperiți in condiții inumane in trei aziluri din localitatea Voluntari, au fost transferați de echipele SMURD la spitale pentru a primi ingrijiri medicale, a informat Poliția marți. Peste o suta de persoane in varsta au fost salvate marți de catre forțele de ordine…

- Este cunoscut faptul ca pana și clubul de fotbal CFR Cluj depune eforturi pentru a putea participa in competițiile europene in sezonul urmator. Patronul echipei, Nelu Varga, a pus ipoteca pe zece apartamente pentru a obține fondurile necesare pentru licența UEFA. Pentru ca banii nu au ajuns, antrenorul…

- SPRIJIN… Consilierii județeni vor repartiza in ședința de miercuri, 12 aprilie, 8,06 milioane de lei din fondul aflat la dispoziția instituției din impozitul pe venit pentru anul 2023. Banii vor ajunge la 28 de comune, alese in funcție de urgențe și necesitați. “Unele unitați administrativ-teritoriale…