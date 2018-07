Stiri pe aceeasi tema

Ionuț de la Exatlon a fost extrem de dezamagit de atitudinea pe care a avut-o soția lui dupa ce s-a intors din Republica Dominicana. Nella a fost extrem de rece cu soțul ei. Ionuț de la Exatlon și soția lui au decis sa mearga pe drumuri separate. Motivul desparțirii lor…

Nici bine nu s-a incheiat primul sezon, ca telespectatorii se gandesc deja la sezonul 2 de la Exatlon. Show-ul din Republica Dominicana l-a avut caștigator pe Vladimir Draghia și a prins foarte tare la publicul din Romania. Producatorii de la Kanal D se gandesc deja…

- Adevar sau provocare cu Vladimir Draghia si Stefan Floroaica! Intr-un interviu live pentru Unica, Faimosul si Razboinicul au vorbit sincer despre cele mai romantice gesturi pe care le-au facut pentru iubitele lor. Pe langa experienta de la Exatlon, care l-a marcat, Stefan vorbeste cu nostalgie…

Vladimir Draghia a primit banii pentru care a muncit mai bine de cinci luni la Exatlon. Actorul a donat in intregime premiul de 100.000 de euro asociației MagiCAMP, așa cum a promis in finala competiției din Republica Dominicana. „Nu am de ce sa mai am emoții acum! Am…

- Vladimir Draghia s-a intors plin de rani din Republica Dominicana. Caștigatorul de la Exatlon nu s-a intors acasa doar cu 100.000 de euro, ci și cu numeroase cicatrice, pe care le poarta cu mandrie. Actorul a postat o fotografie in care se vad exact numeroasele rani pe care le-a capatat in competiția…

- Ștefan Floroaica s-a intors de curand la București, dupa ce a participat la Exatlon. Imediat ce a ajuns in Romania a dar fuga la Pitești, acolo unde locuiește familia lui. Razboinicul a postat o fotografie pe rețelele de socializare, in care este inconjurat de copii. Nu putem trece cu vederea faptul…

- Cei doi finaliști de la Exatlon, Vladimir Draghia și Ionuț zis ”Jaguarul” au intrat in competiție inca de la inceputul lunii ianuarie. Intre timp, aspectul lor fizic a avut mult de suferit din cauza condițiilor pe care le-au suportat in tabara concursului din Republica Dominicana. Vladimir Draghia…

- Alice, iubita lui Vladmir Draghia, urmarește cu sufletul la gura aceste ultime episoade de Exatlon, show-ul din Republica Dominicana aflandu-se pe ultima suta de metri. De cateva luni bune, actorul este plecat departe de fetele lui. Micuța Zora, in varsta de 10 luni, a ramas cu mama ei acasa, in timp…