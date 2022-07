Stiri pe aceeasi tema

- Alin Petrache are o relație excelenta cu soția lui și cu cei doi copii pe care ii are. Politicianul profita din plin de timpul petrecut alaturi de familie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze emoționante intr-un mall cunoscut din Capitala. Iata cum s-au afișat…

- Litigiul dintre Dario Bonetti (60 de ani) și Dinamo continua. Avocatul antrenorului italian a depus contestație la Tribunalul București, prin care solicita obligarea clubului din Ștefan cel Mare la plata sumei de 48.000 de euro, reprezentand opt salarii restante, din perioada septembrie 2021-mai 2022.…

- Este razboi total intre Steliano Filip și conducerea clubului din Ștefan cel Mare. Fotbalistul de 28 de ani vrea sa se elibereze cat mai repede de Dinamo, fiind dispus sa renunțe la suma de 23.000 de euro, pe care ar trebui sa o mai primeasca de la roș-albi. Fundașul stanga a inaintat memoriu la FRF…

- Deși este fostul viceprimar al Bucureștiului, Tudy Ionescu nu se afișeaza in mașini de lux. Cu toate astea, are mare grija sa „arunce” cu banii atunci cand iese in oraș cu prietenii. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze.

- Daca va intrebați ce fac politicienii atunci cand iși termina treaba, iata ca aici aveți raspunsul. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Marian Vanghelie la o bere cu baieții, dar chiar și Nicolae Banicioiu le-a fost companie.

- Prezent la GSP LIVE, Dacian Varga (37 de ani) a avut un discurs dur la adresa jucatorilor lui Dinamo. Fost junior in „Ștefan cel Mare” și trecut pe la Sportul, Unirea Urziceni sau Rapid, Dacian Varga i-a criticat pe atacanții Christian Irobiso și Vlad Morar, pentru prestația din meciul cu U Cluj, pierdut…

- Cristian Boureanu n-are timp de suferința și profita din plin de zilele insorite. Indragitul afacerist nu mai ține cont de nimic și arunca cu banii de cand s-a desparțit de fosta iubita. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lui și l-au surprins in ipostaze rare!

- Viorel Paunescu este conștient de faptul ca banii nu aduc deloc fericirea, dar are mare grija de ei și ii ține la vedere. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins la o cafenea din Capitala. Afaceristul a profitat din plin de vremea frumoasa și știe cat de important este sa iși…