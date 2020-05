Stiri pe aceeasi tema

- Pictorul dobrogean Eugeniu Barau s a stins din viata. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva momente pe pagina oficiala de Facebook a indragitului pictor tulcean.Nascut pe data de 15 mai 1946, Eugeniu Barau a murit cu putin inainte de a implini 74 de ani. In luna noiebrie 2019, acesta primise titlul…

- Margaret Adenuga, o femeie in varsta de 68 de ani din Nigeria, a nascut marțea trecuta doi gemeni dupa ce toata viața s-a chinuit sa faca copii și a trecut prin patru tentative nereușite de fertilizare artificiala.Noah Adenuga, 77 de ani, soțul femeii, a spus ca s-au casatorit in 1974 și au incercat…

- Fost fotbalist, antrenor și conducator, Adrian Lucaci s-a stins din viața la varsta de 53 de ani dupa o lupta indelungata cu o boala incurabila. Nascut pe 28 iunie 1966, Adrian Lucaci și-a inceput cariera de fotbalist la Rapid Arad, acolo unde, la varsta de 16 ani, debuta in Divizia B. In 1984 facea…

- Nu sunt simple plansete. Sunt mesaje de speranța. Spitalul Sant'Anna din Torino este un loc in care se intampla zilnic lucruri care... The post Viata merge inainte! In plina pandemie, in 3 saptamani, la Torino s-au nascut 478 de copii, cu 69 mai multi decat in aceeasi perioada a anului trecut appeared…

- Actele oficiale ale fotbalistului care a sustinut cele mai multe meciuri pentru FC Farul in prima divizie, 400, legendarul Dumitru Antonescu, au retinut ca data de nastere a acestuia 25 martie 1945, insa, in realitate, acesta s a nascut pe 18 martie, fiind declarat de parinti cu o intarziere de o saptamana.…

- Este o mare bucurie sa faci un copil, dar, odata cu mica minune, apar și noi provocari. Viața proapetei mamici Post-ul Ai prietene care au nascut recent? Iata ce sa le duci in dar! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ce doi cantareti au ajuns in casa unei batrane care suferise de o operatie pe cord, iar povestea sfasietoare prezentata de fiica acesteia i-au umplut ochii de lacrimi artistului. "A dat o femeie o perdea la o parte, ca la o camara in care ținem gemul – acolo era un om. Batrana avea mana in…

- Nascut la 8 noiembrie 1908, Dumitru Comanescu este la ora actuala al treilea cel mai varstnic barbat in viața din lume, conform clasamentului “Ten oldest living men”, al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor (“100 verified oldest men”) și a 72-a cea mai varstnica persoana in viața (“100…