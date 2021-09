Stiri pe aceeasi tema

- Orașul de pe Someș reprezinta a treia destinație a acestei expoziții itinerante, dupa București și Constanța, traseul urmând sa fie apoi continuat la Timișoara și Iași. Pentru prima data, One Night Gallery aduce acest concept expozițional inovator la Cluj-Napoca, un oraș cu o scena creativa…

- Proiectul expozițional reprezinta rezultatul colaborarii dintre muzeul aradean și Asociația Kolcsey Arad in vederea promovarii istoriei și culturii orașului Arad și este finanțat de Centrul...

- Primaria municipiului Campina va invita sa vizitați expoziția Anuala de Arhitectura OM (Oltenia - Muntenia) 2.0, un proiect inedit organizat cu sprijinul Ordinului Arhitecților din Romania și Filiala Prahova a O.A.R. Expoziția va fi organizata in aer liber, in zona Pasajului pietonal de la Ceas și va…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat astazi contractul de achiziție publica de servicii de proiectare pentru “Construirea și dotarea Institutului Regional de Medicina Cardiovasculara Iași”. Licitația a fost caștigata de Asocierea SC Cubicon Invest SRL Baia Mare-Mansart Corporate…

- Unitatea medicala, aflata in subordinea Consiliului Județean, a scos la licitație contractul de achiziție de aparatura medicala necesara pentru dotarea secției ATI. Procedura se deruleaza pe Siteul Electronic de Achiziții Publice. Vor fi cumparate un electroencefalograf portabil, un aparat portabil/…

- Iasul se menține in topul aeroporturilor regionale din țara, chiar și in contexul pandemiei, și ocupa locul al 2-lea, dupa Cluj-Napoca, in ceea ce privește numarul persoanelor procesate pe rutele internaționale in primul semestru al acestui an -111.920. Iar raportat la traficul de pasageri inregistrați…

- Acesta a propus cea mai buna soluție pentru a amenaja 4 noi sali de lectura in Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași, cu un buget de 170.000 de lei, imbinand criteriile solicitate de juriu: atat creativitate in amenajarea spațiului, cat și ingeniozitate in mobilarea acestuia. Propunerile trimise au…

- Copiii de 10-14 ani pasionați de arhitectura și design interior pot participa la o serie de ateliere de vara. Echipa „De-a Arhitectura” vine in ajutorul lor cu un ghid practic de informații și inspirații pentru a-și reamenaja camera. Elevii vor putea ilustra pe machete viziunea lor despre camera ideala,…