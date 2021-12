Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica din Sibiu va prezenta colinde, dar si hituri internationale, in programul Concertului de Craciun care va avea loc marti, pe scena Salii Thalia, informeaza un comunicat de presa. "Pentru Concertul de Craciun, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, sub conducerea dirijorului principal…

- Filarmonica LyraGeorge Cavadia alturi de Consiliul Judeean Brila i Primria Municipiului Brila v invit s luai parte în ziua de joi 23 decembrie 2021 ora 18.30 la Casa Tineretului Brila la un concert vocalinstrumental extraordinar intitulat Crciun de Poveste.Pentru a crea o atmosfer de vis de pov...

- In decembrie, Singur Acasa (Home Alone), cel mai așteptat film de Craciun, se vede la Antena 1. Cum sambata, pe 4 decembrie 2021, este difuzata prima parte a seriei, iata cand te vei putea bucura de aventurile lui Kevin din Singur Acasa 2, conform programului Antena 1.

- Centrul de promovare a turismului a cultural grof. Karolyi, Direcția de Cultura Carei, Foto Clubul „Vasile Venig Laszlo organizeaza a doua ediție a concursului CHRISTMAS LOOK 2021. Trimite prin email, pana la data de 23 decembrie 2021 o fotografie cu LOOK-ul tau de Craciun, un sincron perfect intre…

- Pe 29 noiembrie 2021, cand postul Antena 1 implineste 28 de ani de existenta pe piata media, proiectul ambitios „Ajut eu!” revine cu o noua editie in care romanii de pretutindeni au din nou posibilitatea sa schimbe destine si sa traiasca emotia binelui. Astfel, si in acest an, Antena 1 se transforma,…

- Batalia pe filmul Singur Acasa. Anul acesta e la Antena 1. La anul revine la Pro TV? In decembrie 2020, filmul Singur Acasa inregistra audiențe record in cel de-al 15-lea an consecutiv in care era difuzat de Pro TV. Filmul a fost urmarit atunci de aproximativ 2,5 milioane de romani. Surpriza! Tradiția…

- Momente pline de emoție la „X factor” in aceasta seata. Ștefan Banica și Delia Matache au parte de mari surprize din partea concurenților. Momente emoționante pentru doi dintre concurenții X Factor, in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. Aceștia vor avea ocazia sa iși cunoasca idolii și vor incerca…

- Delia Matache a scos armele la bataie pentru a ”fura” o concurenta „X Factor”. Aflați deja la jumatatea perioadei de audiții, jurații „X Factor” arata tot mai mult din strategiile pe care le-au conceput. Astfel, seara trecuta, Delia a scos armele la inaintare pentru a ”fura” o concurenta din grupa Loredanei…