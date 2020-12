Stiri pe aceeasi tema

- Fanii s-au tot intrebat daca Ștefan Banica și Lavinia Pirva daca sau cand vor face un duet. Dar in emisiunea speciala care a fost realizata de artist cu ocazia Craciunului, cei doi artiști soți au lansat prima piesa impreuna. Ștefan Banica jr. și Lavinia Pirva, duet de excepție Lavina Pirva a fost imbracata…

- Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei baieți ai sai s-au desparțit dupa o relație de 25 de ani. Cei doi nu au fost casatoriți, iar in momentul in care interpretul a parasit casa in care a locuit cu familia lui, a evitat sa dea detalii despre motivele care au dus la ruptura. Acum, acesta a confirmat…

- La inceputul lunii noiembrie, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), anunțau ca au divorțat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). La scurt timp de la anunțul desparțirii, Raluca a solicitat autoritaților un ordin de protecție dupa ce ar…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul romanesc. Ii vedeți mereu unul alaturi de celalalt, fiind protagoniștii unei relații perfecte, dar v-ați intrebat vreodata cum a inceput povestea lor de dragoste? Noi va spunem totul despre familia lor!

- Dupa ce in urma cu doua zile le-a transmis fanilor ca el și Raluca s-au desparțit, astazi, internauții l-au putut vedea in ipostaza de „barbat singur”! Cantarețul a reușit sa-i lase masca pe admiratori, aratandu-le cum strange o femeie celebra in brațe, la scurt timp dupa ce a anunțat divorțul de soție!

- Sunt amandoi celebri, ii despart 22 de ani și i-au șocat pe fani cand au anunțat ca locuiesc impreuna. Este vorba despre Quenlin Blackwell și Diplo, unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale internetului.

- Vedeta a mai marturisit ca s-ar casatori a doua oara, deoarece crede in institutia casatoriei. "Nu ma cunosc cu soacra mea, ea locuieste in Italia. Doar ce am vazut-o pe telefon cand vorbeste cu Adrian. Va fi un moment interesant, nu am avut ocazia sa cunosc o soacra. Nu mi-a fost teama…

- Gheorghe Turda reactioneaza dupa aflarea vestii ca fosta sotie are o relatie cu designerul Mihai Albu. Cantaretul o acuza pe Nicoleta Voicu ca vrea sa-si faca reclama „prin fosti iubiti“.