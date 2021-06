Lavinia Pirva și Ștefan Banica Junior formeaza unul din cele mai indragite cupluri de la noi din țara. Paparazzi Spynews.ro i-au surprins in ipostaze de senzație, intr-o zi obișnuita din viața lor de zi cu zi, la cumparaturi. Cei doi par sa fie mai indragostiți ca niciodata și, in plus, au dovedit ca se ințeleg numai din priviri.