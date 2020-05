Ștefan Bănică Senior, omagiat la 25 de ani de la moartea sa. „M-a influențat în alegerea profesiei” Miercuri, 27 mai, se implinesc 25 de ani de la dispariția marelui artist Ștefan Banica. Un actor și cantareț cu o carisma unica, care a trecut proba timpului și, chiar daca de 25 de ani nu mai este printre noi, publicul nu l-a uitat. La 25 de ani de la plecarea sa, Ștefan Banica va patrunde in casele oamenilor inca o data printr-o emisiune-omagiu conceputa și realizata de fiul sau, Ștefan Banica Jr, la TVR in 1995, emisiune dedicata tatalui sau la doar o luna de la plecarea sa. Emisiunea se numea „ De-a rasu’, plansu’ ”. Acest medalion Ștefan Banica - „ De-a rasu’, plansu’ ” - va fi difuzat la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

