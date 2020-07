Stiri pe aceeasi tema

- La 10 ani de la moartea Madalinei Manole, Dan Negru a postatun mesaj pe contul de socializare, in care a facut o dezvaluire mai puținașteptata. Artista a murit in ziua in care ar fi implinit 43 de ani, dupa ce ainghițit o substanța toxica, furadan. Dispariția ei a lasat multa durere ininimile celor…

- In urma cu zece ani, exact in ziua in care, in umra cu 43 de ani sa naștea, Madalina Manole decidea sa paraseasca aceasta lume, lasand in urma un copil și un soț. Lumea muzicii romanești intra in șoc și exista doar o singura intrebare pe buzele tuturor:? ”De ce?” Ce scria in certificatul de […] The…

- Este o zi trista pentru toți cei care au cunoscut-o și au apreciat-o pe Madalina Manole. Astazi de implinesc 10 ani de cand ”Fata cu parul de foc” s-a stins din viața. Cantareața s-a stins din viața chiar de ziua ei de naștere!

- Cantareata a postat pe instagram o noua poza, de data asta nu la volanul unui bolid de cateva mii de euro, ci a decis sa faca o poza cu un elicopter, comentariul atașat fiind clar un mesak catre cei care auavut ceva de imparțit cu ea in ultima perioada. IMAGINI SOCANTE! Cum arata Margherita…

- Viorica de la Clejani a izbucnit chiar in timpul emisiunii si a a iesit din casa nervoasa strigandca doreste ca cei doi copii ai sai, sa fie lasati in pace. "Am nervi și nu am consumat nimic. Sunt mama. Lasați-mi copiiii in pace! Vreți sa moara ca Madalina Manole? A omorat pe cineva? Sunt…

- Scandalul care o are in centru pe fiica Vioricai de la Clejani este departe de a se fi terminat. Vazand ca Margherita este incolțita din toate parțile, vedeta și-a luat in serios rolul de mama și a ieșit la atac. Declarațiile ei, in continuare. „Am nervi și nu am consumat nimic“ Viorica de la Clejani…

- In vara acestui an se implinesc 10 ani de cand Madalina Manole a ales sa-și puna capat zilelor. Artista, indragita de o țara intreaga, a lasat in inimile tuturor un gol și multe intrebari care și-au gasit raspunsurile dupa lungi cercetari.

- in anul 2014, Ion Manole susținea ca exista o legatura intre moartea fiicei sale, Madalina Manole, și modul in care avocata Elodia Ghinescu și-a gasit sfarșitul Ce l-a determinat pe Ion Manole sa creada acest lucru? Detaliile sunt halucinante!