Stefan Banica lanseaza “Craciunul, vine Craciunul!” Stefan Banica ne introduce, la inceput de iarna, in atmosfera magica a sarbatorilor printr-un nou cantec de Craciun, plin de emotie, bucurie si sensibilitate, care-i poarta amprenta inconfundabila: “Craciunul, vine Craciunul!”. Piesa beneficiaza si de un video cu versuri in spiritul sarbatorilor de iarna, pe care il puteti urmari mai jos. Nou single marca Stefan Banica – “Craciunul, vine Craciunul!” – poate fi ascultat incepand de astazi pe toate platformele digitale: https://StefanBanica.lnk.to/VineCraciunulPR “Dupa ce am compus cantecul, atunci cand am vrut sa scriu textul, am fost confuz,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

