Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile nu sunt pentru toata lumea, asta este clar! Unele femei prefera celibatul și alte lucruri in viața, care sunt mai importante decat dragostea și familia. Acesta este cazul și celor 3 femei din zodiac care au șanse mari sa ramana singure toata viața.

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cu o viața personala discreta, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar de cand au devenit parinți, viața lor s-a schimbat total.Lavinia Pirva a postat pe contul de socializare un mesaj,inainte de…

- Valentin Friptu: 70 la suta dintre cazurile de mortalitate materna sunt inregistrate in maternitațile din raioane, unde nu exista condiții pentru acordarea asistenței medicale de calitate femeilor și nou nascuților.

- Lavinia Parva a devenit pentru prima oara mama, in urma cu doar cateva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Deși majoritatea timpului se afla in preajma bebelușul ei, vedeta mai are cateva momente de relaxare, iar atunci face ceea ce ii place cel mai mult, sa citeasca.„Cartile sunt cei mai…

- Aniversarea a 37 de ani de viața o prinde pe Anne Hathaway intr-una dintre cele mai frumoase etape din viața ei. Actrița este insarcinata pentru a doua oara, iar familia pe care a intemeiat-o cu actorul Adam Shulman se marește. Este un an cu adevarat important și pe plan profesional pentru Anne Hathaway.…

- Proiectul primului monument dedicat femeilor construit in celebrul Central Park din Manhattan pentru a omagia realizarile a trei personalitati feminine newyorkeze a fost aprobat de o comisie municipala, relateaza marti EFE. Monumentul va fi dedicat abolitionistei Susan B. Anthony, sufragetei…

- Pilotul de origine finlandeza al echipei Alfa Romeo Sauber F1 Team, Kimi Raikkonen, implineste astazi frumoasa varsta de 40 de ani!I-a mai ramas sa participe la startul a 15 curse pentru a bate un record in istoria F1. Actualmente in fata lui, in lista celor mai experimentati piloti din istoria competitiei,…

- Astazi este Ziua mondiala a femeilor din mediul rural, marcata, pentru prima data in 2008. Ideea celebrarii, in fiecare an, a unei Zile mondiale dedicate femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei Conferințe a ONU pentru femei, care a avut loc la Beijing, in septembrie