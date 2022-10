Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai mondene apariții din showbiz-ul romanesc. Vedeta este foarte activa pe rețelele sociale și nu ezita sa impartașeasca cu fanii fiecare moment din viața personala. Astazi, Bianca ii aniverseaza ziua de naștere fiicei sale.

- Este o zi speciala pentru Emi de la Te cunosc de undeva, asta pentru ca astazi iși sarbatorește ziua de naștere. Cuza i-a transmis un mesaj emoționat cu aceasta ocazie. Ce a postat cantarețul pe rețelele de socializare pentru prietenul lui cel mai bun.

- Costel Biju și soția lui au motiv de sarbatoare astazi, asta pentru ca cei doi sarbatoresc 6 ani de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Costel Biju iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața lui, iar de aceasta data manelistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele…

- Astazi este o zi importanta in familia Andrei. Cantareața iubita de intreaga țara iși sarbatorește ziua de naștere, iar soțul ei, prezentatorul Catalin Maruța, i-a facut o urare speciala pe pagina sa de socializare. Artista a implinit varsta de 36 de ani.

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz și s-au remarcat de-a lungul timpului prin discreție. Cei doi s-au casatorit in taina in Bulgaria, in 2017 și pana azi nu au dat prea multe deatlii despre eveniment.

- Chef Florin Dumitrescu este sarbatoritul zilei de astazi! Juratul de la Chefi la Cuțite a implinit astazi 35 de ani, iar soția sa a fost cea care i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare. Cei doi se afla in vacanța alaturi de fetițele lor in Grecia și se bucura de toate momentele petrecute…

- Zi de sarbatoare in familia lui Mihai Bendeac! Danuț Bendeac iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar actorul nu a putut trece peste aceasta zi speciala, motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant și o fotografie cu tatal sau. Iata ce i-a transmis juratul de la iUmor!