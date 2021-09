Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ștefan Banica Jr. și nu mare ne-a fost mirarea sa-l surprindem in compania fiului, dar și a catorva prieteni. Și uite așa, noi am descoperit faptul ca celebrul artist este foarte apropiat de Radu Banica, caci nu a ezitat absolut deloc sa discute treburi serioase in prezența tanarului.