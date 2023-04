Stiri pe aceeasi tema

- O mașina Ford fabricata in anul 1914 a fost adusa de proprietar la sediul RAR pentru inspecția tehnica perioada (ITP).Imagini cu mașina și detalii legate de performanțe și dotari au fost publicate pe peagina de pe Facebook a Registrului Auto Roman."Cand colegii de la RAR Iași ne-au…

- Actrita Monica Odagiu a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa-amiaza, in zona centrala a Capitalei. Masina condusa de aceasta a lovit un barbat in varsta de 33 de ani. Din pacate, barbatul lovit de mașina condusa de actrița a murit.Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele…

- Florin Calinescu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului actor și au surprins dovada ca nu ține cont de sume atunci cand iese la cumparaturi. Imagini rare cu omul de televiziune.

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.

- Florin Dumitrescu a avut parte de un incident neplacut in trafic. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe celebrul chef in timp ce a fost implicat intr-un accident rutier ușor. Cat de ”șifonata” a ieșit mașina juratului de la Chefi la Cuțite.

- Orice pasionat de autoturisme viseaza sa aiba o mașina ca cea pe care o conduce Cristi Borcea cand merge la munca. Echipa de paparazzi Playtech Știri l-a intalnit pe omul de afaceri pe strazile Capitalei, infruntand traficul la volanul unui bolid de lux. Detaliul neașteptat surprins in imaginile obținute…

- Frații Tate au strans o avere impresionanta in Romania, care se ridica la cateva milioane de euro. Noi va prezentam imagini rare cu mașina de 5,4 milioane de euro a lui Andrew Tate, pe care, insa, anchetatorii au pus sechestru. Ca sa pastreze aroganța cu care a obișnuit Romania, milionarul bitanic și-a…

- Victor Pițurca a fost lasat sub lasat judiciar, iar fostul selecționer s-a intors acasa. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins in timp ce a ajuns la locuința, iar soția lui l-a așteptat in curte.