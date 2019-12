Stiri pe aceeasi tema

- TIR-urile care asteapta la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5, timpul de asteptare pentru camioanele care ajung in zona de control fiind de 70 de minute. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Lavinia Pirva a bifat cateva transformari spectaculoase, pe care fanii ei le-au remarcat de ceva timp. Cu toate ca este schimbata, soția lui Ștefan Banica a marturisit ca nu a apelat la operații estetice, ci doar la proceduri minim invazive.

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat ca a votat cu dorinta ca Romania sa mearga mai departe in urmatorii 5 ani cu "un presedinte care sa poata sa-i uneasca pe romani" si (...) care sa readuca tara noastra " intr-o zona de siguranta", potrivit AGERPRES. "Am votat, in primul rand, cu…

- Conform birocratilor care aduna informatii in raportele de monitorizare a justitiei pentru Romania si Bulgaria, bulgarii merita sa li se ridice MCV-ul, dar romanii nu. Presedintele si guvernul roman ar...

- „Eu voi incerca o convorbire telefonica (n.r. cu Angela Merkel). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce aceasta investiție in Romania. Știu cat de importanta este pentru țara mea. (...) Eu acum incerc sa inițiez aceasta convorbire, dar daca domnul președinte a mers la Consiliu și a spus ca,…

- Stefan Banica si Lavinia Pirva si-au crestinat baietelul in secret! Evenimentul a avut loc la finalul lunii septembrie, intr-un restaurant de fite din Capitala si a fost unul restrans, la care au participat doar cativa apropiati.

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta...

- La meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile pentru Euro 2020, o parte a publicului a scandat împotriva ungurilor. Incidentul a fost comentat de Ladislaul Boloni, fost selecționer al României. "Lipsa totala de educație, îmi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei",…