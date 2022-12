Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 decembrie, de la orele 10.00 și 11.30, copiii sunt invitați la sala Teatrului de Papuși, la ”Poveste de Craciun” – creație colectiva, un spectacol interactiv, de sarbatori, cu colinde, cu braduți impodobiți, cu jucarii și cadouri pentru toți cei dragi. Din distribuție fac parte actorii Liliana…

- La Targu Mureș s-a deschis Targul de Craciun la 5 decembrie 2022. Langa Ceasul cu flori din Piața Trandafirilor, producatorii locali ii vor aștepta pe mureșeni cu bunatați și delicatese de Craciun.

- Stanca” Sibiu (TNRS), aduce atmosfera de sarbatoare in casele noastre cu cele doua premiere pe care le prezinta in luna decembrie: „Țesatorul de vise” – o emoționanta Poveste de Craciun – și comedia savuroasa „Puricele in ureche”. Cele doua premiere din decembrie incheie un an in care Scena Digitala…

- Cu mai putin de o luna inaintea spectacolului-eveniment de Craciun, de la Sala Palatului, devenit traditie, Stefan Banica lanseaza single-ul „Cat mi-e de dor”, alaturi de Connect-R, cei doi artisti fiind responsabili si de compozitia melodiei. “CAT MI-E DE DOR e un cantec care a venit lin, intr-o dupa…

- Ștefan Banica se afla in pragul a 80 de concerte de Craciun, in intreaga sa activitate muzicala, bilanț fara precedent in show-biz. El chiar are șanse reale sa stabileasca un nou record, la jumatatea lunii urmatoare, cand revine, la Sala Palatului, cu alte trei spectacole incendiare. Organizatorul evenimentului,…

- Targul de Craciun va fi deschis pana in 2 ianuarie 2023. La ediția din acest an participa 110 expozanți care provin din 20 de județe ale țarii care va propun o gama variata de produse precum decorațiuni de Craciun.

- O poveste de dragoste ca-n filme! Așa ar putea fi descrisa relația pe care Mihai Șora o are cu Luiza Palaniuc. Ei sunt dovada clara ca varsta e doar un numar și ca, atata timp cat existp iubire, nimeni și nimic nu poate sta in calea acestui sentiment puternic. Mihai Șora, filosoful și eseistul roman,…

- Dupa 25 de ani de cantat, Mihai Trastariu a trecut muzica pe plan secund. Lasat de restricțiile sociale sanitare cu buzunarele goale, ba chiar haituit de banci pentru un credit important, solistul s-a indreptat cu noroc catre un domeniu. Care, din fericire, i-a restabilit echilibrul financiar și s-a…