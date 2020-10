Aflat in cantonamentul echipei nationale sub 19 ani, Stefan Baiaram a fost intervievat de catre reprezentantii FRF . Acestia l-au intrebat pe mijlocasul Universitatii Craiova despre primul sau contact cu mingea de fotbal, despre cine l-a impresionat si ce obiective si-a trasat in cariera. „Cu siguranta imi amintesc cand am pus prima data picioarul pe minge. Jucam fotbal in curtea scolii, intre blocuri… Am crescut in cartierul Craiovita Noua si toata lumea era cu mingea, nu pe telefon sau pe tableta. Asa am ajuns sa fac fotbal. Parintii m-au incurajat sa fac sport, fratele meu a facut si el, a…