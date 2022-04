Ștefan Baiaram: „Secretul? Multă seriozitate la antrenamente!“ Considerat o mare speranța a fotbalului romanesc, Ștefan Baiaram a fost, alaturi de Jovan Marovic, in centrul atenției in partida Farul – Universitatea Craiova 0-3. Baiaram a reușit golul doi al oltenilor și a mai irosit alte tre-patru ocazii foarte bune de a marca. La final a declarat ca meciul de la Ovidiu nu a fost deloc ușor și a dezvaluit ce a stat la baza ultimelor rezultate pozitive ale Științei. „Am intalnit un adversar foarte bun, așa consider. A fost un meci disputat, cu ocazii de ambele parți și ne bucuram ca am luat cele 3 puncte. E bine ca marcam atat de mult, dar consider ca din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

