- Stefan-Andrei Cazacu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a premierului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Anterior, Cazacu a detinut functia de secretar de stat la Ministerul…

- Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciuca publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului interimar, Cristina-Daria Buzasu-Enache…

- Fostul prefect de Neamț, Vasile Panaite, a fost numit in data de 9 noiembrie in funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial din aceeași zi. Numirea fostului prefect poate parea surprinzatoare pentru mulți avand in vedere ca…

- Premierul Ludovic Orban a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre Vasile Panaite si Stefan-Andrei Cazacu. Deciziile de numire au fost publicate luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Degeaba ai un oras inteligent daca nu ai si o populatie sanatoasa care sa se bucure de orasul in care traieste, iar o comunitate smart inseamna parcuri, trotuare si acces facil al pietonilor, dar si un transport public ecologic si eficient, a declarat, miercuri, la conferinta "From City to Smart…

- Mircea Fechet, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, și Adi Croitoru, președintele Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate, au susținut, duminica, o conferința de presa la Palatul Administrativ, unde au prezentat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Leonard Achiriloaei a fost a eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a premierului publicata…

- Dumitru Beianu a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Citește și: Ludovic Orban, mesaj dur: ‘Interzicem tuturor organizatiilor locale sa faca vreo intelegere…