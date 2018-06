Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Costel Ciocanaru, de 42 de ani, a fost gasit in zorii zilei de 18 iunie, pe strada, cu gatul taiat, in orașul Barletta, din Puglia, sudul Italiei. Un alt cetațean roman, in varsta de 38 de ani, a fost arestat de polițiștii din Foggia, marti, la o zi dupa descoperirea cadavrului lui…

- Un roman a fost omorat de un conațional in sudul Italiei, atacatorul taindu-i gatul victimei sale și apoi abandonandu-l in plina strada. Ștefan Costel Ciocanaru, de 42 de ani, a fost gasit in zorii zilei de 18 iunie, pe strada, cu gatul taiat, in orașul Barletta, din Puglia, sudul Italiei. Un alt cetațean…

- Reacția taximetristului care a lovit o polițista chiar in Piața Universitații i-a lasat fara cuvinte pe oamenii legii. Femeia are doar 23 de ani și lucreaza pentru Rutiera din anul 2017, cand a terminat Academia de Poliție de la Campina.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au prins in fragrant trei barbati, imediat dupa savarsirea infractiunilor de inselaciune si uzurpare de calitati oficiale. Anterior, unul dintre ei a sustras 600 de lei de la o femeie, pretinzand ca este politist,…

- CRIMINAL…Crima din satul Armasoaia a agitat spiritele in mica comunitate. Atat de multa agitatie a mai fost, povestesc satenii, pe timpul evenimentelor “Chevron”. Oamenii au fost surprinsi de asemenea fapte mai ales ca, cei doi au muncit o zi intrega impreuna in gospodaria unei femei din localitate…

- Politistii craioveni cauta un sofer care, vineri dupa-amiaza, a refuzat sa opreasca la semnalele lor, iar oamenii legii au tras focuri de arma, existand posibilitatea sa fie ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca evenimentul…

- Un roman de 29 de ani a fost reținut in Italia, fiind suspectat ca și-ar fi ucis iubita. Aceasta a fost gasita fara suflare intr-o balta de sange din propria locuința. Femeia in varst de 53 de ani ar fi fost ucisa cu o foarfeca, au descoperit anchetatorii. Suspectul principal…

- Sambata, in jurul orei 19.30, prin apel 112, o persoana, pasager al unui autoturism, a annțat ca in urma unor șicanari in trafic, conducatorul unui alt autoturism i-a amenintat, pe el și pe ceilalți pasageri ai mașinii, cu un pistol. In cel mai scurt timp, un echipaj al Secției 6 Poliție și un echipaj…