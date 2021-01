Un roman de 59 de ani a murit in Spania, in urma cu cateva zile, fiind gasit fara suflare pe o banca din Valencia. Romanul mort in Spania avea 59 de ani. Romanul a murit agonizand pe o banca din apropiere de spitalul din Valencia. Stefan era cunoscut drept un om al strazii care isi facea veacul in apropiere de spitalul din Valencia. Conform Euro Weekly News, intr-o noapte, Benito, un alt om al strazii, apropiat al romanului, a sunat la 112 si a solicitat interventia de urgenta a unui echipaj medical. Desi cei doi se aflau la doar aproximativ 200 de metri de spital, cadrele medicale nu s-au grabit…