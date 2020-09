Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Bucuresti si-a prezentat noile echipamente pentru urmatorul sezon. Jucatorii lui Marius Oprita au imbracat tricourile dupa ce au facut primii pasi pe noua arena, noteaza Mediafax.Jucatorii de la Steaua București au prezentat marți echipamentul pentru noul sezon. Prezentarea a fost facuta…

- Turneul de la Roland Garros, amanat pentru toamna din cauza pandemiei de coronavirus, va primi maximum 11.500 de spectatori pe zi, in loc de 20.000 asa cum isi propunea. Anuntul a fost facut luni, de catre Federatia franceza de tenis (FFT). In plus, jucatorii vor fi obligati sa fie cazati in doua hoteluri…

- CSA Steaua și-a prezentat lotul și noul echipament pentru sezonul 2020/2021, cu o zi inainte de primul meci oficial din aceasta stagiune. „Militarii” au pozat pe superba arena din Ghencea, unde gazonul a fost montat in intregime. Antrenorul Daniel Oprița se va putea baza in acest sezon pe 27 de fotbaliști,…

- Dupa o perioada de patru saptamani de pregatire, in care nu si-a putut desfasura antrenamentele decat in grupuri de cate 10 jucatori, SCM Zalau a sustinut vineri dupa-amiaza primul joc de verificare dinaintea inceperii noului sezon. Echipa pregatita de Marius Pasca si Alexandru Pop a evoluat pe terenul…

- FC Barcelona și-a prezentat oficial echipamentul in care va juca meciurile din deplasare in sezonul urmator. Tricoul, șorturile și jambierele sunt de culoare neagra, iar emblema clubului și alte elemente suplimentare - de culoare aurie.

- Telenovela plecarii a luat sfârșit: Mircea Lucescu a fost prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la Dinamo Kiev, în cadrul unei conferințe de presa online. Tehnicianul român a atins mai multe subiecte și a discutat inclusiv despre Șahtior, clubul rival la care a activat preț…

- Ediția Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care ar fi trebuit sa inceapa azi, a fost onorata la Izvorani, Ana Maria Popescu, Marian Dragulescu, Geanina Beleaga și alții transformandu-se pentru scurt timp in modele JO de vara au fost amanate cu un an și, daca situația sanitara mondiala o va permite, se vor…

- Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, se bucura pentru succesul cu Astra și considera ca orice alt rezultat s-ar fi inregistrat ar fi fost nedrept la cum s-a jucat. „Cel mai important este ca am caștigat. Ne bucuram pentru victorie și pentru cele trei puncte. Echipa a realizat…