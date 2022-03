Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a anuntat ca exporturile de gaze care tranziteaza Ucraina catre Europa se desfasoara normal, in conformitate cu solicitarile clientilor, transmite Reuters. Potrivit Gazprom, cererile pentru gaze pe ruta Ucraina au fost duminica de 107,5 milioane de metri cubi. Tarile…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…

- Analiza mai atrage atentia ca Rusia a mobilizat 150.00 de soldati la granita cu Ucraina incepand din toamna. Unitati din toate districtele militare si parti ale armatei au fost mobilizate in acest scop, subliniaza serviciul de informatii externe, potrivit DPA, anunța Agerpres."Este cea mai mare mobilizare…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage "consecinte severe". "Secretarul de Stat Antony…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…