- Pe data de 4 iunie au fost inregistrate, de a lungul istoriei, mai multe evenimente importante. Astfel, amintim:105: Imparatul Traian paraseste Roma pentru a purta al doilea razboi impotriva dacilor 105 106 .1919: Congresul american aproba cel de al 19 lea amendament al Constitutiei SUA, care garanteaza…

- Miercuri, timișorenii pot vizita gratuit expozițiile gazduite de Muzeul Național de Arta și de Muzeul Național al Banatului, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor. In fiecare an, la 18 mai se promoveaza importanța muzeelor in dezvoltarea culturala a societații.

- Barbatul din judetul Bacau care la sfarșitul saptamanii trecute și-a aruncat in apele barajului Racaciuni cei doi copii, in varsta de 4 luni și, respectiv, 5 ani a fost gasit mort, miercuri. Polițiștii il cautau inca de duminica, de cand a fost data alerta, scrie Digi24 . Trupul barbatului in varstia…

- Sunteți invitați la expoziția „Arta și maiestrie banațeana”, la Muzeul Național al Banatului. Vor fi aduse in premiera obiecte de tezaur care nu au mai fost expuse niciodata, din Colecția Etnografica „Marius Matei”.

- Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul…

- Echipa Remix ID va invita sambata, 9 aprilie, de la ora 18, la o discuție cu Mirela Stoeac-Vladuți, Olga Torok și Cristian Vicol alaturi de scriitorul Robert Șerban și Elena Samantu, coordonatorul ansamblului Edelweiss Deta. „Vom povesti despre ce pregatim pentru 2022 și 2023, despre etniile Banatului,…

- Parlamentul ucrainean a furnizat marți dimineața o estimare a numarului de copii care, in opinia sa, au fost uciși de la inceputul razboiului cu Rusia, la 24 februarie. Rada Suprema susține ca 117 copii au murit și 155 au fost raniți pana la 22 martie. Cel mai mare numar de victime a fost inregistrat…

- Tripla sarbatoare pentru teatrele de copii și tineret din intreaga lume. Programul Teatrului de Papuși ”Prichindel” din Alba Iulia Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește in 20 martie Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii și Tineret, in 21 martie Ziua Mondiala a Marionetiștilor și in 27 martie…