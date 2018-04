Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Bucuresti - Academia Rapid 1-3 (Predescu 40 + 5 din 11m / Niculae 41, Burlacu 54, Vlada 60). Prima repriza a fost marcata de incidentele violente petrecute la mijlocul actului intai. S-a lasat cu sange, evacuari de pe stadion si gaze lacrimogene dupa ce miezul conflictului a prins cheag la Tribuna…

- LIVEBLOG Steaua – Rapid, meciul anului 2018, se joaca in Liga a IV-a. Toate detaliile. Derby-ul dintre CSA Steaua si Academia Rapid, din etapa a 23-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, va avea loc in data de 14 aprilie, pe Arena Nationala din Capitala (19.45, DigiSport). CSA…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca sambata, de la ora 19:45, in derby-ul Ligii a 4-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 1. Deși reprezentații CSA anunța ca s-au dat 35.000 de bilete, Gigi Becali este sigur ca vor fi mai puțini spectatori și ca fanii Rapidului vor fi in…

- Ioan Andone, fostul antrenor al Rapidului și al lui Dinamo, a anunțat ca va fi prezent la derby-ul din Liga a 4-a dintre CSA Steaua și Academia Rapid de sambata, de la ora 19:45, de pe Arena Naționala. "E un interes mare, un lucru extraordinar. Cred ca fotbalul romanesc are nevoie de echipele de tradiție.…

- Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lacatus, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca la partida cu Academia Rapid din etapa a 23-a a Ligii a IV-a la fotbal numarul fanilor stelisti prezenti pe Arena Nationala sa il depaseasca pe cel al suporterilor adversi. "La…

- Jandarmii prezenti la meciul dintre Aninoasa si Petrolul au avut treaba, o ciocnire intre fortele de ordine si un grup de fani afectand pana la urma pe toata lumea prezenta in arena. Iar asta deoarece jandarmii au apelat la gaze lacrimogene care, purtate de vant, s-au raspandit de colo pana colo, in…

- Ce a facut Steaua in Liga a 4-a. Echipa pregatita de Ion Ion si de Marius Lacatus a inceput tare anul 2018, victorie la scor in meciul cu Venus, scor 9-0. Alin Predescu a bifat un hattrick, Rasdan si Camara si-au trecut in cont o ”dubla”, in timp ce Valcea si Batfoi au completat lista marcatorilor.…

- CSA Steaua s-a reunit azi. Echipa va merge in cantonament la Forban. Formația din Liga 4 care se vrea continuatoarea campioanei Europei din 1986 și-a reluat pregatirile pentru sezonul de primavara. CSA Steaua s-a reunit azi in Ghencea, dar in perioada 22 ianuarie – 4 februarie, formația armatei va merge…