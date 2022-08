Faptul ca in anii trecuți a fost prezent la petrecerile unor șefi de servicii secrete sau a unui om de afaceri din Sibiu unde era și Klaus Iohannis l-a ajutat poate pe Vasile Dincu sa revina anul trecut in prim planul politicii romanești prin inscaunarea sa ca ministru al Apararii. Tot timpul el a fost impins in fața de catre cineva din umbra și asumat, ulterior, la vedere. Așa a ajuns ministru al Informațiilor Publice in guvernul Nastase, fiind asumat de fostul premier, fapt pentru care, ulterior, a ajuns senator. In ”guvernul meu” al lui Cioloș, Dincu este impus ministrul Dezvoltarii și vicepremier…