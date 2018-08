Simbolul inaugurat in 2007 pentu recompensarea celui care era in acea vreme organizatorul Concursului Miss America, a fost vandalizata in repetate randuri dupa ce Donald Trump a ajuns presedintele Statelor Unite.





In aceasta rezolutie, autoritatile din Los Angeles si Camera de Comert de la Hollywood au au retras steaua, precizand ca Donald Trump nu impartaseste valorile orasului si ale statul american, dar mai ales din cauza comportamentului sau fata de femei, precum si de subiectul schimbarilor climatice si de cel al tratamentelor aplicate migrantilor.