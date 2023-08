Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au loc primele 22 de dispute din turul III preliminar al Cupei Romaniei. Toate meciurile au inceput la ora 17:30 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Turul 3 din Cupa Romaniei programeaza o serie de meciuri interesante. CSA Steaua se deplaseaza e terenul fostei prim-divizionare Dunarea Calarași, Corvinul…

- Astazi, de la ora 17.30, la Ruși Ciutea, cele doua formații se vor intalni in etapa a treia a Cupei, miza fiind calificarea in faza programata pe 30 august FC Bacau este singura echipa din județ care iși continua parcursul in ediția 2023-2024 a Cupei Romaniei. Dupa ce le-a eliminat pe concitadinele…

- SCM Zalau este singura echipa salajeana care va evolua in faza nationala a Cupei Romaniei, dupa ce Ardealul Criseni a fost eliminata in faza regionala. Zalauanii pregatiti de Cristian Luput si Sergiu Moga vor intra in competitie incepand cu turul 1, meciurile urmand sa aiba loc in data de 2 august.…

- PE PODIUM… Atleții vasluieni au obținut doua medalii de argint și trei de bronz la ediția din acest an a Cupei Romaniei la atletism – Seniori și U20. Rareș Conduraru și Dragoș Nastasa au luat argintul, in timp ce Andrei Micu, Narcis Nica și Ștefania Bucataru s-au intors cu medaliile de bronz. Atleții…

- Vulturul Mintiu Gherlii a remizat ieri, scor 1-1, pe terenul celor de la CS Diosig, in etapa a II-a a grupei regionale 3 a Cupei Romaniei. „Vulturii” au fost cei care au deschis scorul in prima parte a intalnirii, Tothazan „deblocand” tabela in minutul 36. Gazdele au ieșit mult mai deciși de la vestiare…

- CS Medgidia a castigat prima editie a Cupei Romaniei la beach handball, intrecere rezervata seniorilor, care s a desfasurat la Baia Mare. Coordonata de pe banca tehnica de Vlad Olar, echipa din Medgidia a invins in marea finala CS Seini, cu scorul de 2 0. Interul CS Medgidia Andrei Muresanu a fost desemnat…

- Zilele trecute, la Targu Jiu s-a desfașurat Cupa Romaniei la box destinata cadeților. SCM Zalau a facut deplasarea cu doi sportivi: Antonio Moldovan și Mario Lauruc. Mario Lauruc a cedat in semifinale in fața favoritului categoriei, Iofciu Andrei de la Steaua București, in timp ce Antonio Moldovan s-a…