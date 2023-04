Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, in a doua zi de Paște, reporterii Gazetei Sporturilor au mers sa vada cum decurg vanzarile de bilete pentru cele doua partide de „foc” care se joaca azi și maine in Capitala, FCSB - Farul, respectiv Steaua - Dinamo. ...

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a susținut azi o conferința de presa in care a vorbit despre derby-ul cu CSA Steaua, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 2. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Oțelul, locul 3 in play-off-ul Ligii 2, a pierdut categoric in fața lui Dinamo, 0-3, intr-un meci jucat pe „Arcul de Triumf”. „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda AICI! Dupa victoria din etapa a 3-a a play-off-ului, Dinamo s-a apropiat la un punct…

- Derby-ul CSA Steaua - Dinamo nu va mai avea loc in aceeași zi cu FCSB - Farul, ci o zi mai tarziu, pe 18 aprilie, de la ora 19:00. Programat inițial pe 17 aprilie, derby-ul Steaua - Dinamo din play-off-ul Ligii 2 va avea loc o zi mai tarziu. ...

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, din runda cu numarul 4 a play-off-ului ligii secunde, programat luni, 17 aprilie, de la ora 18:00, risca sa fie amanat. Jandarmeria va inainta un demers catre Federația Romana de Fotbal. Luni, in a doua zi de Paști, Capitala ar urma sa gazduiasca doua derby-uri…

- Dupa ce a obținut calificarea in play-off, Dinamo viseaza acum chiar la promovarea in Liga 1. Cum din cele șase echipe Steaua nu are drept de promovare, primul obiectiv al „cainilor” este depașirea unei echipe din fața sa, cele mai indemana fiind Unirea D

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…