Steaua de pe Walk of Fame din Hollywood dedicata actorului Bill Cosby a fost vandalizata, autorii acestei fapte scriind cu litere negre mesajul "violator in serie", a anuntat presa americana miercuri, citand politia din Los Angeles, informeaza DPA.



Acel mesaj in graffiti, scris de un autor necunoscut in cursul zilei de luni, a fost indepartat in cele din urma, precizeaza CNN. Starul american, protagonistul emisiunii "The Cosby Show", a fost condamnat in aprilie pentru agresiune in forma agravata, dupa ce a drogat-o si a agresat-o sexual pe Andrea Constand, o fosta angajata a Universitatii…