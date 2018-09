Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a suferit, marti, prima infrangere din SEHA League, in deplasare, cu formatia croata HC PPD Zagreb, scor 24-17 (9-8). Adversara joaca si in Liga Campionilor.Principalii marcatori pentru Steaua au fost Humet si Vujici, cu cate 3 reusite, iar de la…

- Petre Apostol Echipa de handbal Steaua Bucuresti a reusit sa se califice in turul secund din Cupa EHF, dupa ce s-a impus si in mansa retur, din Sala „Concordia”, din Chiajna, intr-un meci in care capitanul ploiestean al trupei ros-albastre, Ionut Georgescu, a fost cel mai bun marcator. Georgescu si…

- Petre Apostol Dupa o absenta de opt ani din cupele europene, echipa de handbal Steaua Bucuresti a revenit, duminica seara, cu o victorie, in primul tur preliminar al Cupei EHF. Printre protagonistii echipei steliste s-a regasit si ploiesteanul Ionut Georgescu, acesta fiind chiar capitanul gruparii ros-albastre,…

- CSA Steaua Bucuresti a facut un pas catre turul al doilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin, duminica, dupa ce a invins in deplasare formatia croata GRK Varazdin 1930, cu scorul de 26-25 (14-8), in prima mansa din primul tur preliminar. ''Ros-albastrii'' au castigat la limita,…

- Steaua Bucuresti participa in premiera in SEHA League, o liga regionala la handbal masculin, iar primul meci il va sustine azi, de la ora 18:15, cu Tatran Presov (Slovacia). Meciurile reprezentantei Romaniei se vor vedea si in Romania la DigiSport.

- Vicecampioana Romaniei la handbal masculin, CSA Steaua Bucuresti, va evolua din aceasta toamna in liga regionala SEHA League, potrivit paginii de Facebook a echipei ''ros-albastre''. Steaua ar fi a zecea formatie in sezonul 2018/2019 al SEHA League, alaturi de Vardar Skopje, RK Metalurg…

- CSA Steaua Bucuresti a primit aviz favorabil din partea Federatiei Romana de Handbal pentru a participa in sezonul 2018-2019 in SEHA League. La scurt timp, oficialii ”militari” au confirmat participarea.

- Nationala feminina de tineret a suferit prima infrangere la Campionatul Mondial de tineret din Ungaria (sub 20 de ani), dupa ce a cedat cu 29-27 in fata Olandei, intr-un meci din Grupa C. Asta inseamna ca echipa condusa de Gheorghe Tadici se indreapta catre o optime de finala cu...