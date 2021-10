Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua joaca din nou in deschiderea etapei. Primul meci al rundei a 12-a este CSA Steaua – Concordia Chiajna. Cele doua formații se intalnesc vineri, in Ghencea, de la ora 17:30. Etapa se incheie luni, cand, de la ora 15:30, CS Comunal Șelimbar e gazda la Avrig in confruntarea cu ”U” Cluj. Program…

- Liga II: FC Buzau, victorie, scor 7-0, cu Dacia Unirea Braila Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a X-a a Ligii a II-a: Dunarea Calarasi – Metaloglobus Bucuresti 0-1 Viitorul Pandurii Targu Jiu – Unirea Constanta 2-1Dacia Unirea Braila – FC…

- Echipa Universitatea Cluj a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Ripensia Timisoara, in etapa a X-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Hofman '43, '73, Haita '48. Meciurile Dunarea Calarasi – Metaloglobus Bucuresti, Viitorul Pandurii Targu…

- Echipa AFC Unirea Constanta a castigat, cu scorul de 4-1, partida cu FC Metaloglobus Bucuresti, disputata in deplasare, contand pentru etapa a opta a Ligii a II-a la fotbal. Iata si alte rezultate ale rundei: FC Brasov - CSA Steaua 0-1, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Buzau 2-3, Dacia Unirea Braila…

- Petrolul Ploiesti a urcat pe primul loc în Liga 2, dupa ce a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Ripensia Timisoara, în etapa a șaptea.Golurile au fost marcate de Vajushi '11 si Bratu '42.În urma acestui succes, Petrolul a adunat 18 puncte…

- Programul meciurilor din etapa 7-a din Liga 2 : Joi, 16 septembrie: Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 1-1.Vineri, 17 septembrie – ora 16.00: Petrolul Ploiesti – Ripensia Timișoara.Sambata, 18 septembrie – ora 11.00: FC Brasov – Dunarea Calarasi, Astra – Unirea Dej, Hermannstadt – Dacia Unirea Braila,…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Politehnica Timisoara cu scorul de 1-0, joi seara, in deplasare, intr-un prim meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal. Echipa din Copou a reusit sa dea lovitura pe finalul meciului, prin guineeanul Sekou Camara (90+2). Sambata vor avea loc partidele CSC 1599…

- Petrolul Ploiești a învins, duminica, în deplasare, echipa Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu scorul de 3-0, în etapa a patra a Ligii 2.Au marcat: Vajushi ('57), Ticu ('64) și Mario Bratu ('84).Dupa acest rezultat, Petrolul ocupa locul 4, cu noua puncte,…