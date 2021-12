SCM OHMA Timisoara a trecut fara probleme de CSA Steaua pe teren propriu in jocul din Liga Nationala la baschet masculin. „Leii” lui Dragan Petricevic s-au impus cu 84-66 dupa un meci in care nu au pierdut niciun sfert! Dupa esecul de la fotbal, bucurestenii au pierdut si duelul de sub panou de pe Bega. […] Articolul Steaua a luat bataie si la baschet in Timisoara. Victorie la pas pentru „Leii din Banat” in fata ros-albastrilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .