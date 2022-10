Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vizitat joi șantierul Variantei Ocolitoare din Targu Jiu. Oficialul Guvernului a declarat ca șoseaua va fi gata anul viitor. „Lucrarile au fost intarziate din cauza majorarilor de prețuri din ultima perioada, am putut sa lucram pana la un punct. O alta problema…

- Tinerii și dascalii ar fi trebuit sa urce la bordul unui avion și sa decoleze din Creta in jurul orei 16, insa furtuna le-a dat peste cap planurile. Au fost prinși in mijlocul furtunii și mai multe zone au fost maturate de șuvoiale puternice de apa.Din cauza problemelor, zborul catre Timișoara a fost…

- La Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara au inceput lucrarile atelierului de dramaturgie BANAT IN EUROPE. Astfel, intre 3 și 8 octombrie, dramaturgii Andrei Ursu (Timișoara), Varsanyi Anna (Szeged, Ungaria) și Nikola Stanisic (Virșeț, Serbia) lucreaza impreuna cu regizorul Gavriil Pinte la…

- SCM Timișoara a ajuns la doua victorii și doua eșecuri in jocurile amicale. Ieri, baschetbalistii alb-violeti s-au impus in Serbia, in timp ce vineri au fost invinsi in Ungaria, de SZTE Szedeak. La Subotica a fost 75-74 (21-19, 12-28, 19-4, 23-23) cu echipa locala MKK Spartak. Vineri, „leii” au fost…

- Orașele situate la granița sunt pline cu migranți care trec ilegal frontierele Romaniei. Daca la intrarea in țara aceștia trec fara sa fie depistați, toate incercarile de a trece fontiera dintre Romania și Ungaria sunt depistate rapid și asta de frica premierului ungar, Viktor Orban, care a și ridicat…

- La mai bine de doua luni de cand a fost demontat, ceasul din turnul Primariei a ajuns la locul sau. Inca de la primele ore ale diminetii de miercuri, o echipa de muncitori, ajutati de o macara, au ridicat rand pe rand cadranele ceasului, fixandu-le in turn. Vechi de aproape 150 de ani, orologiul a fost…

- Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un parc acvatic modern. Fostul ștrand UMT se transforma cu ajutorul fondurilor europene. Proiectul se ridica la peste 83 de milioane de lei.

- Modulul romanesc, format din 77 de pompieri si 17 mijloace de interventie, este pregatit sa lucreze la stingerea incendiilor de padure din Franta. Cea de-a doua aeronava militara a decolat vineri dupa-amiaza, de pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara, cu destinatia Bordeuax, Franta.…