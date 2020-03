Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in Italia, a crescut bilantul victimelor de Covid-19: in ultimele 24 de ore au murit 756 de persoane, totalul ajungand la 10.779, potrivit datelor furnizate de Protectia Civila, scrie La Repubblica potrivit news.ro.Numarul persoanelor vindecate este 13.030, o crestere de 646 fata…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- In timp ce pandemia de COVID-19 ingrozește omenirea, Muntenegru pare a ramane o insula de siguranța. Statul ex-iugoslav a ramas singura tara din Europa fara nici macar un caz confirmat de coronavirus, pandemia care a afectat peste 170.000 de oameni in toata lumea si a dus la decesul a 6000 de oameni,…

- Valencia a anunțat noi cazuri asimptomatice de Covid-19 in prima echipa, iar „vinovații” pentru 35% din cazurile pozitive sunt cei care au permis disputarea partidei din „optimile” Ligii Campionilor, in Italia. Clubul spaniol a anunțat printr-un comunicat oficial noi cazuri de Covid-19 in randul primei…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile.

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat, duminica, primele trei cazuri de infectare cu coronavirus in Cehia, potrivit news.ro.Cei trei pacienti prezinta simptome usoare. Ei au venit din nordul Italiei. In Europa, cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 s-au inregistrat…

- Niciun moldovean aflat in Italia nu a fost infectat cu coronavirus. Sunt precizarile Ministerului de Externe de la Chisinau, in contextul cresterii numarului de cazuri confirmate de infectii cu virusul Covid-19 in Italia.