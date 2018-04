Parcul Copiilor, corigent și în acest sezon

Reabilitat acum aproape șase ani după o investiție de 8,8 milioane de lei, Parcul Copiilor „Ion Creangă” din Timișoara este intens vizitat de cei mici ... The post Parcul Copiilor, corigent și în acest sezon appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]