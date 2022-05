Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ucraina a devenit prima persoana din tara ei care a ajuns pe varful Muntelui Everest intr o expeditie care a avut ca scop sa demonstreze "invincibilitatea spiritului ucrainean 39; 39;.Ea spera ca misiunea ei va ridica si moralul semenilor ei ucraineni si al presedintelui Volodimir Zelenski,…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Ucraina a fost prins la granita cand incerca sa ajunga in Republica Moldova, imbracat in haine de femeie.Granicerii au anuntat ca tanarul incerca sa iasa din tara prin regiunea Odessa. El se afla intr un taxi cand a fost verificat si le a aratat granicerilor un certificat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Bucea, unde cadavrele a sute de civili au fost gasite imprastiate pe strazi, dupa ce fortele ruse s-au retras. Liderul ucrainean a precizat ca ”Ucraina trebuie sa aiba pace. Suntem in Europa, in secolul 21. Vom continua eforturile diplomatice si militare”,…

- Trei cosmonauți ruși au sosit vineri la Stația Spațiala Internaționala purtand costume de zbor galbene cu accente albastre, culori care par sa se potriveasca cu steagul ucrainean, scrie Hotnews . Cosmonauții ruși sunt primii ajunși pe stația spațiala de la inceputul razboiului din Ucraina. Cosmonauții…

- Ucraina: Cascada Niagara a fost iluminata in albastru și galben in semn de solidaritate. Atracția turistica, care se intinde pe granița dintre SUA și Canada, este unul dintre numeroasele repere din intreaga lume iluminate in culorile albastru și galben ale drapelului ucrainean ca o dovada de unitate…

- Mitinguri anti-razboi au avut loc in mai multe orașe ale lumii. Cetațenii din SUA, Spania, Australia, Mexic, Georgia au ieșit in strada cu steagul Ucrainei și pancarte in susținerea poporului ucrainean.Sute de locuitori din New-York și-au exprimat astfel sprijinul pentru Ucraina.

- Oricat de nelalocul ei și oricat de cinica ar parea aceasta afirmație, dar conflictul dintre Federația Rusa și Ucraina ar trebui sa fie o lecție buna pentru Chișinau, o dorința nestramutata de a ne cobori cu picioarele pe pamant, de a face o revizie a starii de lucruri in diferite domenii, in special…

- Ambasadorul ucrainean la Londra si-a clarificat luni remarcile anterioare referitoare la o posibila renuntare la candidatura tarii sale la NATO, afirmand ca Ucraina nu-si va reevalua demersurile vizand aderarea la Alianta nord-atlantica, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.