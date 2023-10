Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, audiat marți in plenul Camerei Deputatilor pe tema drogurilor, le-a reproșat parlamentarilor USR ca ei au cerut in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de Grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema „Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- Biroul pentru Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov, impreuna cu Animal Society și Four Paws Internațional, dau startul unui proiect care are ca scop monitorizarea tuturor cainilor. Proiectul debuteaza in localitatea Periș. Concret, in luna septembrie, toți cainii din Periș vor…

- Doi profesori au fost injunghiati, unul grav, care se afla in stare ”critica” si a fost spitalizat, iar celalalt mai usor, intr-o cladire a Universitatii din Oslo, a anuntat politia norvegiana, care a arestat un student pe care-l suspecteaza ca este autorul acestui atac cu cutitul, relateaza AFP. Circumstantele…

- ”Stegarul dac”, nelipsit la toate protestele din Romania s-a urcat pe sediul Ministerului Sanatații și incearca sa ajunga, probabil in biroul lui Alexandru Rafila. Stegarul dac sare de la un balcon la altul și privește in interiorul ministerului prin ferestrele care sunt deschise. Protestatarii AUR…

- Economia Ungariei se menține pe o tendința de recesiune, inregistrand al patrulea trimestru consecutiv de scadere a PIB, principala explicație fiind presiunea inflației. Biroul de Statistica de la Budapesta a comunicat o contracție economica de 0,3% in trimestrul al doilea, in comparație cu trimestrul…