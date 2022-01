Stiri pe aceeasi tema

- Mii de europeni au iesit din nou in strada in marile capitale, pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse pentru contracararea valului 5 al pandemiei. La Paris au avit loc și incidente intre manifestanti si fortele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe manifestanți.…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi desființata la finele lunii martie și ca in locul ei nu va fi constituita o structura similara. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a discutat la Bruxelles cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei…

- Mii de oameni protesteaza in capitala Olandei fața de restricțșiile impuse din nou de autoritați. Mitibngul nu a fost aprobat, astfel ca oamenii s-au strans ilegal intr-o piața. Forțele de ordine au intervenit și au avut loc și incidente, relateaza agențiile de presa internaționale. Cateva mii de oameni…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, de la Bruxelles, mesaje dure pentru procurori și judecatori atat in cazul scandalului in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca, cat și in cazul excluderii din magistratura a judecatorului Cristi Danileț. Astfel, Iohannis a declarat ca autoritațile…

- Ciocniri violente au avut loc duminica în timpul unei demonstrații împotriva noilor masuri anti-Covid la Bruxelles, unde, potrivit poliției, zeci de mii de oameni au participat la miting.Marșul a început pașnic, dar poliția a folosit apoi tunuri cu apa și gaze lacrimogene în…

- Federația Sanitas cere soluții urgente pentru asigurarea salariilor angajaților din Sanatate, dupa ce ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca 74.000 de salariati din sistemul medical, mai precis medici si asistenti din UPU, plus personal din DSP-uri, din serviciile de Ambulanta…

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa modifice legislatia, astfel incat marii furnizori sa fie obligati sa livreze gaze consumatorilor in regim de ultima instanta, a anunțat, miercuri, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul ANRE. Potrivit acestuia, in ultimele doua saptamani, 31.000…

- Un protest amplu a avut loc la Milano, dupa ce autoritațile italiene au impus certificatul verde și persoanelor angajate ca ingrijitoare, inclusiv pentru acele persoane care lucreaza in casa angajatorului. In lipsa acestuia, oamenii nu iși vor mai putea continua activitatea. In timpul protestului a…