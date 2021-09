Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, in weekend: Spectacol extraordinar SymPhoenix și recital The PuZzles, in Piața Cetații Sarbatoarea Muzicii aduce la Alba Iulia concerte SymPhoenix, The Puzzles și alți artiști consacrați, in Piața Cetații, in acest weekend. Vor fi trei seri de concerte, in perioada…

- Cantareata Corina Chiriac a donat, joi, Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) obiecte de patrimoniu ce au apartinut familiei sale si a marturisit, dupa ceremonia semnarii actului de donatie, ca a realizat ca locul acestor piese nu este "intr-o mapa". Donatia respectiva, din familia…

- OFICIAL| EXPLOZIE de cazuri: 53 de noi infectari cu COVID-19 și 9 PACIENȚI la ATI in județul Alba, marți, 14 septembrie. Incidența actualizata și cazurile active pe localitați OFICIAL| EXPLOZIE de cazuri: 53 de noi infectari cu COVID-19 și 9 PACIENȚI la ATI in județul Alba, marți, 14 septembrie. Incidența…

- Publicația Botoșaneanul dedica implinirii a 140 de ani de la nașterea lui George Enescu (19 august) o serie de articole care evidențiaza nu doar personalitatea complexa a compozitorului care a marcat muzica lumii, ci și locurile din Botoșani care pastreaza amprenta geniului.

- Gara din Alba Iulia, construita in urma cu peste un secol si jumatate, concomitent cu edificarea primei linii de cale ferata din Transilvania, Arad - Alba Iulia, a fost ''martora'' in cei 153 de ani de existenta la multe dintre evenimentele care au marcat istoria Romaniei, cum ar…

- ALERTA in ALBA: O minora de 14 ani a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate…