Steagul roșu a fost arborat luni dimineața pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curenții sunt foarte puternici, avertizeaza salvamarii. Un tanar de 23 de ani care a intrat in mare a fost resuscitat de un achipaj SMURD. Din pacate, turiștii nu țin cont de avertizari și intra in apa, a declarat […]