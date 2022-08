Steag roșu pe litoral, din cauza pericolului de înec. Turiștii sunt scoși din apă cu Poliția Salvamarii au inceput sa solicite ajutorul polițiștilor pentru a-i scoate din apa pe turiștii care se avanta in larg. Asta pentru ca unii devin reclacitranți și nu vor sa țina cont de steagul roșu. In toate stațiunile din sudul litoralului este arborat steagul roșu de vant puternic și valuri, așa ca inotul este interzis. Meteorologii […] The post Steag roșu pe litoral, din cauza pericolului de inec. Turiștii sunt scoși din apa cu Poliția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In toate stațiunile din sudul litoralului este arborat steagul roșu de vant puternic și valuri, așa ca inotul este interzis. Salvamarii au cerut ajutor, dupa ce mai mulți turiști s-au avantat in larg, fara sa țina cont de steagul roșu, iar apoi au devenit recalcitranți.In Eforie Nord și in Jupiter,…

- Pe litoral turiștii au inceput sa fie scoși din apa cu poliția. Salvamarii au cerut ajutor, dupa ce mai mulți turiști s-au avantat in larg, fara sa țina cont de steagul roșu, iar apoi au devenit recalcitranți.

- Salvamarii au arborat luni dimineața steagul roșu pe plajele din Constanța din cauza vantului puternic și a valurilor mari. In ciuda avertismentelor și a pericolului de inec, un tanar de 23 de ani a intrat in mare, iar la acest moment este resuscitat de un echipaj SMURD, a transmis Vasile Borteș, șeful…

- Steagul roșu a fost arborat luni dimineața pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curenții sunt foarte puternici, avertizeaza salvamarii. Un tanar de 23 de ani care a intrat in mare a fost resuscitat de un achipaj SMURD. Din pacate, turiștii nu țin cont de avertizari și intra in…

- Un tren care circula pe ruta Craiova – București a ramas in camp doua ore, duminica, din cauza caniculei. Problema tehnica a aparut la locomotiva trenului IR 1596. „Din cauza temperaturilor extrem de ridicate a intervenit o problema tehnica la locomotiva trenului IR 1596. S-a dat locomotiva de ajutor…

- PNL și PSD au propus intervale orare diferite pentru suspendarea taxei de parcare și s-a cerut un punct de vedere de la Prefectura Constanța, potrivit Ziua de Constanța. In final a fost supus votului proiectul cu varianta de suspendare a plații pentru parcare in municipiul Constanța și in stațiunea…

- Turiștii de pe o plaja din Marmaris, Turcia, au intrat in panica dupa ce aripa unui rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa. Rechinul s-a apropiat de mal, langa o plaja de pe coasta marii Marmaris, și a inotat printre mai multe persoane aflate in apa. Turiștii […]…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…